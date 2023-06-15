В Нижнем Тагиле 75% компаний за год повысили зарплаты своим сотрудникам

В Нижнем Тагиле три четверти компаний повысили зарплаты своим сотрудникам в 2022–2023 годах, а в 53% организаций индексация прошла в текущем году. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob, чаще всего о недавнем повышении оклада рассказывали работодатели из сферы логистики, производства и услуг. В опросе, проходившем с 1 по 13 июня 2023 года, приняли участие представители городских предприятий и организаций.

По итогам исследования в каждой пятой организации (22%) доходы пересматривали 6–12 месяцев назад. О том, что с момента последнего повышения прошло от года до двух, сообщили 8% работодателей, 6% начальников не повышали зарплаты работникам уже более двух лет.

О недавнем пересмотре заработка сотрудников чаще всего говорили HR-менеджеры из сферы логистики (71%), производства и услуг (по 60%). Преимущественно повышали уровень выплат в течение последних 6–12 месяцев компании из сферы IT и строительства (26 и 22% соответственно). О пересмотре окладов буквально несколько месяцев назад малый бизнес сообщал в полтора раза чаще, чем крупный (61% против 42%). Тех, кто повышал зарплату от года до двух лет назад, больше всего среди предприятий с численностью персонала свыше 1 тысячи человек (18%), уточнили в пресс-службе сервиса.