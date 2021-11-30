В Нижнем Тагиле 73-летняя пенсионерка отдала мошенникам 100 тысяч рублей, чтобы «откупить» устроившую ДТП внучку

В Нижнем Тагиле 73-летняя пенсионерка отдала мошенникам 100 тысяч рублей, чтобы помочь попавшей в вымышленное ДТП родственнице. Об этом АН «Между строк» сообщила внучка пострадавшей Дарья. Инцидент произошёл накануне около 18:00. На городской телефон бабушке позвонила незнакомая девушка и сообщила, что попала в аварию. На заднем фоне во время разговора был слышен плач детей. Пенсионерка предположила, что звонит Дарья, которая живёт в Екатеринбурге.

«Бабушка сама назвала имя, и они этим воспользовались. Девушка, которая представилась мной, сообщила, что я якобы проехала на красный свет и врезалась в другую машину. И теперь у меня сломаны рёбра, повреждён таз, и в данный момент мне зашивают губу», — пояснила АН «Между строк» Дарья.

Мошенница сообщила пострадавшей, что сейчас рядом с ней находится следователь полиции, а девушка, в которую она врезалась, попала в реанимацию. И теперь «пострадавшей» нужно 800 тысяч рублей на лечение.

Бабушка сказала, что таких денег у неё нет, а на вопрос о доступном количестве средств ответила, что у неё есть только 100 тысяч рублей. Тогда девушка сообщила, что сейчас на сотовый позвонит следователь, и попросила не вешать трубку стационарного телефона.

«Ей на сотовый позвонил якобы полицейский-следователь. Он попросил назвать адрес, чтобы к ней приехал его помощник, который работает в Нижнем Тагиле. Ему и нужно будет передать деньги», — рассказывает внучка.

Пока бабушка ждала мужчину, она позвонила своей дочери, однако та из-за занятости на работе не смогла ответить. Через некоторое время приехал мужчина, одетый в зелёную шапку, медицинскую маску и перчатки. Пенсионерка под диктовку гостя написала заявление в двух экземплярах с просьбой прекратить дело в отношении внучки и указанием, что пострадавшая сторона никаких претензий к ним не имеет. Он забрал бумаги, деньги и ушёл. После этого бабушка позвонила мужу внучки.

«Когда она позвонила, мы были в “Гринвиче”. Мой муж ответил бабушке, что всё в порядке и я ни в какое ДТП не попадала», — говорит Дарья.

В тот момент бабушка поняла, что стала жертвой мошенников, и вызвала полицию.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору». Сейчас дело расследуют сотрудники ОП № 16. В ведомстве также отметили, что с начала года зарегистрировано ещё шесть подобных случаев, но ни одного дела до сих пор не раскрыто.