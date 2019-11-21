В Нижнем Тагиле 72-летний водитель сбил пенсионерку на пешеходном переходе

В Нижнем Тагиле, утром 21 ноября, автомобиль Chevrolet Niva под управлением 72-летнего мужчины сбил 72-летнюю женщину, переходящую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как рассказали АН «Между строк» в Отделе пропаганды ГИБДД, ДТП произошло в 9:55 в районе ГГМ на дублёре Черноисточинского шоссе возле дома №35.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход женщина 1947 года рождения после оказания медицинской помощи была госпитализирована с диагнозом: перелом костей таза», — уточнили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД, работавшие на месте происшествия выяснили, что стаж вождения владельца отечественной легковушки — 21 год. В текущем году он не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.