В Нижнем Тагиле 72-летний пенсионер перевёл мошенникам 1,6 млн рублей

72-летний житель Гальянки сообщил в полицию, что стал жертвой обмана и перевёл злоумышленникам более 1,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское».

Сотрудники полиции выяснили, что пенсионеру на телефон поступил звонок с московского номера. Звонивший представился «сотрудником службы безопасности всех банков на территории России» и сообщил, что со счёта абонента неизвестные пытаются снять деньги. В подтверждение своих слов он убедил пенсионера пообщаться с представителем полиции. Тут же мужчине поступил звонок с местного номера 8 (3435) 97-60-02, принадлежащего дежурной части МУ МВД «Нижнетагильское». Лжеполицейский настоятельно рекомендовал следовать инструкциям представителя банка.

Через некоторое время пострадавшему позвонил тот же «сотрудник службы безопасности». Он убедил пенсионера снять все сбережения со счёта и перевести их на «безопасные счета». Мужчина так и сделал.

Ещё спустя время «заботливый представитель банка» сказал, что злоумышленники хотят оформить кредит на имя тагильчанина. Чтобы этого не допустить, ему нужно было самому взять заёмные деньги в сумме около 300 тысяч рублей, а после перевести средства на указанный счёт.

«Уже после всех манипуляций с деньгами пенсионер заподозрил неладное и отправился за помощью в полицию. Правоохранители тщательно проверили номера сотовых телефонов, с которых звонили злоумышленники, а их было около десятка, и установили по несколько совпадений в различных регионах на территории Российской Федерации», — отметили в пресс-группе полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы. Сотрудники полиции просят горожан игнорировать сообщения об атаках на банковские счета. Ведь ни сотрудники банков, ни представители правоохранительных органов не предлагают перевести деньги на резервные или безопасные счета, так как их просто не существует, это могут сделать только мошенники.