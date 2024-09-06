В Нижнем Тагиле 70-летний слесарь получил от ВГОК 300 тысяч рублей за производственную травму

17 марта 2022 года 70-летний слесарь ВГОК получил травму на рабочем месте. Пожилой мужчина откручивал болты крепления перегрузочной течки дробилки, но потерял равновесие и упал с двухметровой высоты. В ходе судебно-медицинской экспертизы было установлено, что мужчина получил травмы головы и тела, причинившие тяжкий вред здоровью. По данному факту прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила провела проверку.

«В момент несчастного случая отсутствовал контроль мастера, что свидетельствует о недостатках в подготовке работников в сфере охраны труда. В связи с этим прокуратура направила иск о взыскании компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объёме.