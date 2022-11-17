В Нижнем Тагиле 68-летний мужчина отдал лжесотрудникам Центробанка более 2,5 млн рублей

В Нижнем Тагиле 68-летний житель Пригородного района перечислил телефонным мошенникам 2 млн 600 тысяч рублей. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», во время беседы с пенсионером выяснилось, что почти неделю аферисты, выдававшие себя за сотрудников Центробанка, запрещали мужчине рассказывать кому-либо о проводимых переводах на «безопасный» счёт.

«Сначала мужчине позвонил неизвестный, который сообщил, что совместно с ФСБ проводится проверка, так как в отделение банка в Москве с доверенностью от имени пенсионера обратился молодой человек с такой же фамилией, называющий себя племянником, который пытается оформить кредит на имя клиента банка. Неизвестный утверждал, что банковские счета пенсионера под угрозой. При этом вынудил назвать банки, в которых у мужчины открыты вклады», — уточнили в полиции.

Тагильчанину не дали время проанализировать всю информацию, а сразу уверили, что спасти сбережения можно методом перевода на безопасные счета. Затем сообщили, что возле дома пенсионера ждёт такси, на котором нужно поехать в город и незамедлительно перевести деньги на нужный счёт. При этом незнакомец, находящийся на телефоне, всё время был на связи и убеждал мужчину, что никому нельзя сообщать об этой ситуации. Узнав, что деньги сняты, лжеоператор направил пенсионера в другой банк, назвав номер счёта для перевода средств.

На этом звонки от неизвестных сотрудников Центробанка не закончились. Ещё дважды пожилой мужчина переводил купюры аферистам. И каждый раз пенсионера предупреждали о неразглашении информации о проведении «оперативных мероприятий», участником которых он является. Поэтому, когда реальные сотрудники банка спрашивали тагильчанина, не поступало ли ему подозрительных СМС или звонков, он уверенно отвечал, что деньги переводит родственникам. Позже пенсионер всё же осознал, что стал жертвой телефонных мошенников, и обратился в отдел полиции № 16, где по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Полиция Нижнего Тагила напоминает, что сотрудники банков, представители органов внутренних дел никогда не звонят гражданам и не просят совершать переводы с карты. Кроме того, если подобные звонки не прекращаются, нужно сохранять спокойствие и обращаться лично в банк или на номер горячей линии для разъяснений.