В Нижнем Тагиле 623 млн рублей потратят на подготовку школ и детсадов к учебному году 

В Нижнем Тагиле на подготовку школ и детских садов к учебному году выделено 623 млн рублей. Принимать образовательные учреждения межведомственная комиссия начнёт уже завтра, 22 июня. Об этом речь шла сегодня на совещании в мэрии с руководителями профильных управлений администрации, представителями Росгвардии, МЧС, Роспотребнадзора и пожарного надзора, сообщает пресс-служба администрации города.

Консолидированный бюджет, выделенный на подготовку школ и ДОУ, составил в этом году 623 млн рублей. Основные статьи расходов — ликвидация всех предписаний пожарного надзора и Роспотребнадзора. 132 млн рублей выделено на обеспечение антитеррористической защищённости образовательных учреждений.

«В этом году в 150 образовательных учреждениях будет реализован второй этап плана по установке камер видеонаблюдения. В связи с тем, что с 1 сентября мы начинаем обучение в рамках обновлённых образовательных стандартов, в школах будут заменены некоторые учебники и оборудование, установлена новая мебель и компьютерная техника», — рассказала начальник управления образования Татьяна Удинцева.

Кроме того, продолжаются мероприятия по подготовке систем отопления и канализации образовательных учреждений. Специалисты Центра обслуживания зданий и помещений проверяют отопительное оборудование, системы водоснабжения, а также наружное освещение. Коллектив Центра обслуживания зданий и помещений реализует программу энергосбережения, в рамках которой источники света меняются на более эффективные, а также проводятся работы по установке индивидуальных приборов учёта теплопотребления, ГВС и ХВС. Так, за первый месяц лета ещё в 40 учреждениях появятся такие приборы учёта.

В рамках подготовки к новому учебному году дорожники отремонтируют дороги, прилегающие к школам и детским садам, произведут обрезку зелёных насаждений для обеспечения лучшего обзора водителям и пешеходам, обновят разметку на 108 пешеходных переходах.

В новом учебном году в эксплуатацию после капитального ремонта будет введена школа № 23 и ясли № 10, появится многофункциональная спортивная площадка между школами № 9 и 35. В школе № 13 и детском саду «Маячок» будет создана специализированная среда для детей с ограничениями здоровья, а на базе Политехнической гимназии откроется школьный технопарк «Кванториум».