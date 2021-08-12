В Нижнем Тагиле 54-летний мужчина дважды попался на уловки мошенников и лишился 525 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле 54-летний преподаватель одного из вузов города перевёл мошенникам 525 тысяч рублей, сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Пострадавший обратился в полицию накануне около 11:00. Мужчина рассказал полицейским, что «сотрудник безопасности банка» в разговоре по телефону сообщил о попытках хищения с его счёта денежных средств и разъяснил, как действовать. Преподаватель оформил кредит на 300 тысяч рублей, дополнительно снял ещё 60 тысяч рублей своих накоплений и по рекомендации звонившего перечислил всю сумму через терминал на указанный номер телефона.

«Поняв, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию, где сотрудники разъяснили о действиях мошенников и рекомендовали критично относиться к информации незнакомцев, обязательно перепроверять, обратившись в офис банка либо на горячую линию», — рассказали в ведомстве.

Около 20:00 мужчина вновь позвонил в полицию. По его словам, днём был аналогичный звонок, на что потерпевший пояснил звонившему, что уже обратился с заявлением в органы внутренних дел. Однако «специалист по безопасности» вновь убедил его перевести по указанному номеру телефона 165 тысяч рублей со счетов другого банка.

В полиции отметили, что оба телефонных номера зарегистрированы в Новосибирской области.