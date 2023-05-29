В Нижнем Тагиле 53-летняя женщина на кроссовере не справилась с управлением и  спровоцировала массовое ДТП

26 мая в 18:30 на улице Балакинской произошло массовое ДТП с тремя автомобилями, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил». Водитель автомобиля Hyundai Creta, 53-летняя женщина, при движении со стороны улицы Землячки в сторону улицы Перова не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там иномарка совершила лобовое столкновение с автомобилем Hyundai Solaris под управлением 37-летнего мужчины, а после столкнулась со стоящим автомобилем Nissan X-Trail. В результате ДТП пострадала водитель Hyundai Creta. Медики диагностировали у неё ушиб правого предплечья, от госпитализации женщина отказалась. Водителей освидетельствовали на опьянение, все оказались трезвыми.

Госавтоинспекторы настоятельно рекомендуют соблюдать скоростной режим, быть внимательными и осторожными. Управляя транспортным средством, водитель должен постоянно контролировать дорожную ситуацию, чтобы вовремя заметить опасность и принять меры по сохранению жизни и здоровья.