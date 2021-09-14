В Нижнем Тагиле 520 семей нуждаются в социальной выплате на приобретение жилья

На сентябрь 2021 года в Нижнем Тагиле 520 молодых семей нуждаются в социальной выплате, которую можно потратить на приобретение жилья или погашение ипотеки. В этом году большую часть выделенных средств для тагильчан составили деньги из муниципального бюджета.

Выделенная из бюджетов трёх уровней на социальную выплату для тагильских семей в 2021 году сумма составляет 17,4 млн рублей. Из федерального бюджета поступило 308 тысяч рублей, из областного — 1,9 млн рублей, городские власти выделили 15,8 млн рублей.

На 2022 год в очереди на социальные выплаты стоят 323 семьи. В июне этого года 12 семьям были вручены свидетельства о праве на получение денежных средств. Тагильчане получили от 916 тысяч до 2,1 млн рублей по федеральной программе. Большая часть семей оказались многодетными, что повлияло на размер выплаты.

Предполагалось, что по федеральной программе 21 семья получит выплату. В итоге получить пособие смогли только 12 из них, среди которых 6 уже купили жильё, а остальные планируют погасить ипотеку или приобрести квартиру на эти средства.

«Мы каждый год планируем одни и те же суммы, которые будем выплачивать, но из федерального и областного бюджета средства сокращаются. И конечно, приходится сокращать количество семей, которым мы можем помочь. Потому что дело не только в недостатке денег, но и в росте стоимости жилья», — отметила начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики Ирина Еремеева на заседании профильной комиссии.

По региональной программе в этом году в список нуждающихся попали 56 семей. От 363 тысяч до 779 тысяч рублей на жильё получили 10 из них.

По словам чиновников, ситуация осложняется ещё и тем, что молодая семья теряет свой статус. После 35 лет семья перестаёт считаться «молодой» и может претендовать только на выплату по региональной программе, которая значительно меньше федеральной.