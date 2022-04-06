В Нижнем Тагиле 45-летний мужчина получил год колонии за кражу 6 тысяч рублей с найденной банковской карты

В Нижнем Тагиле Ленинский суд приговорил ранее судимого за кражи 45-летнего местного жителя к одному году лишения свободы в колонии строгого режима за использование найденной банковской карты.

По версии следствия, подсудимый вместе с приятелем 1 октября 2021 года у дома № 4 на улице Бажова нашли банковскую карту ПАО «Сбербанк», после чего решили воспользоваться NFC-технологией карты и совершили 8 переводов, купив сигареты, спиртные напитки и продукты питания. В сумме мужчины потратили 5900 рублей. Приятель преступника так и не был найден.