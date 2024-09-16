В Нижнем Тагиле 407 домов с начала года переведены на газ в рамках федерального проекта «Чистый воздух» и нацпроекта «Экология»

С начала 2024 года в Нижнем Тагиле 407 домов переведены на газ в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Из них в 305 домах газовое оборудование уже запущено в эксплуатацию. По плану до конца года на газ должны быть переведены порядка 550 домовладений. Работы идут с опережением графика.

Напомним, в середине августа губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о включении ещё более 10 тысяч домовладений в региональную программу газификации на 2021–2030 годы. Расширены возможности подключения в границах Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Первоуральска, Ирбита, Камышлова, а также Белоярского, Берёзовского, Нижнесергинского, Артёмовского районов и Ирбитского муниципального образования.

Инициированная президентом России Владимиром Путиным программа социальной догазификации предусматривает бесплатное подведение газопровода до границ земельных участков домохозяйств. Сети по территории земельного участка, разводку внутри дома, приобретение и монтаж необходимого оборудования оплачивает собственник. По решению губернатора Евгения Куйвашева на непосредственное подключение дома предоставляется субсидия в размере от 100 до 250 тысяч рублей из областного бюджета для нескольких категорий жителей.

«С 2023 года в Нижнем Тагиле реализуется целый комплекс мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Одно из таких мероприятий — перевод частных домовладений с печного отопления на газовое. В прошлом году на газ переведены 503 домовладения. Задача этого года — обеспечить голубым топливом ещё порядка 550 частных домов, план на 2025 год — 947 домов. В общей сложности на выполнение всех мероприятий предусмотрены средства из федерального, областного и местного бюджетов в размере чуть менее 483 миллионов рублей», — сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Как сообщает департамент информационной политики региона, по программе «Чистый воздух» владельцы жилья могут получить компенсацию за перевод домовладений с печного отопления на газовое. Строительство сетей до участка жителя выполняется бесплатно по программе догазификации, а работы по строительству внутренних сетей, закупка и установка оборудования, пусконаладочные и другие работы компенсируются за счёт средств консолидированного бюджета. Также возмещаются затраты на проектные работы, приобретение и монтаж внутридомового газового оборудования, установку приборов учёта, систем отопления, пусконаладочные и другие работы в границах земельного участка. Компенсацией можно покрыть до 100% затрат на подключение дома к газопроводу. Подать заявку на заключение договора на технологическое присоединение можно несколькими способами: через сайт Единого оператора газификации СОЦГАЗ.РФ, на портале госуслуг или лично в клиентских центрах газораспределительной компании «Газэкс». Уточнить подробности об участии в программе «Чистый воздух» можно в районных администрациях Нижнего Тагила и по телефонам подрядной организации: +7 (904) 164-07-13, +7 (3435) 46-42-11.

Основная задача проекта — снизить совокупный объём выбросов загрязняющих веществ, а также опасных загрязняющих веществ к 2026 году не менее чем на 20% относительно базового значения 2017 года.