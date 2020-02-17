В Нижнем Тагиле 38-летний мужчина ограбил автомобиль в отместку за занятое место на парковке

В Нижнем Тагиле 38-летний мужчина ограбил автомобиль почти на 30 тысяч рублей в отместку за занятое место на парковке. Сотрудники полиции нашли его автомобиль по дискам на колёсах.

Инцидент произошёл на парковке у ЕВРАЗ НТМК. 25-летний мужчина припарковал свою Lada Granta у проходной, а вечером обнаружил, что на машине отсутствуют два передних колеса — вместо них неизвестные подставили кирпичи. Кроме того, из багажника и салона пропали запасное колесо, автомагнитола, детское удерживающее кресло, ящик с инструментами, гидравлический домкрат, полимерная пятилитровая канистра и аккумуляторная батарея. В общем размер ущерба составил порядка 30 тысяч рублей.

На записи с видеорегистратора стоящего рядом авто видно, как около 8 часов утра на парковку подъехал ВАЗ-2112. Его владелец вытащил из «Лады» вещи, погрузил в свой автомобиль и уехал. Однако сотрудники полиции не сразу смогли установить личность грабителя — номера на машине были грязными. На следующее утро близ предприятия они обнаружили припаркованный автомобиль на таких же дисках. Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», за машиной установили наблюдение, а после задержали мужчину.

Грабителем оказался 38-летний житель посёлка Горноуральского, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за попытку кражи с предприятия. Он рассказал, что хотел таким образом досадить водителю «Гранты», который, по его словам, занял место, где он всегда парковался: на удачу его ключ от 12-й подошёл к замку, так ему удалось открыть машину. Воспользовавшись домкратом потерпевшего, злоумышленник снял колёса, а также прихватил остальное имущество.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к другим аналогичным преступлениям.