В Нижнем Тагиле 35-летний любитель шоколада ограбил пенсионерку

Тагильскими полицейскими по подозрению в ограблении был задержан 35-летний житель Тагилстроевского района. По информации пресс-группы МУ МВД России «Нижнетагильское», во дворе дома на улице Металлургов мужчина набросился на 73-летнюю пенсионерку, вырвав у неё из уха серёжку, после чего скрылся. Потерпевшая с рваной раной мочки уха обратилась в больницу, откуда и поступило сообщение о нападении в полицию.

Следственно-оперативная группа отдела полиции № 19, выехавшая на место происшествия, проверила наличие видеокамер в близлежащем районе. Одна из камер запечатлела момент нападения, где хорошо видно, как мужчина в чёрном спортивном костюме преследует женщину. Злоумышленником оказался ранее судимый и освободившийся только в июле из ИК-12 тагильчанин. Кроме этого, выяснилось, что ранее мужчина ограбил торговую точку на улице Гвардейской, откуда вынес шоколад на сумму около 3 тысяч рублей.

Сейчас подозреваемый заключён под стражу.