В Нижнем Тагиле 337 человек привлекли к ответственности за незаконный оборот алкоголя в 2019 году

337 человек привлекли к ответственности за незаконный оборот алкоголя в 2019 году. Всего с начала января этого года было проведено 329 проверок в 267 точках продажи, направленных на выявление правонарушений в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. 65 человек привлекли к ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним. Информация была озвучена на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Нижнем Тагиле.

«Об эффективности работы по данному направлению говорит то, что, например, в 2018 году в ходе проверок было изъято из оборота 35 тонн алкогольной продукции, а в этом — 101 тонна. Выросло количество возбуждённых уголовных дел за производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — рассказал на заседании комиссии начальник отдела по исполнению административного законодательства МУ МВД России «Нижнетагильское» Павел Желонкин.

По данным пресс-службы тагильской мэрии, в рубрику «Городской контроль» на официальном сайте Нижнего Тагила в этом году от жителей поступило 55 сообщений по вопросам, связанным с оборотом алкогольной продукции.