В Нижнем Тагиле 31 января произведут взрывы на шахте 

Сегодня, 31 января, в Нижнем Тагиле в 16:00 в шахте «Естюнинская» ОАО «ВГОК» будет произведён технологический массовый взрыв по отбойке руды. Об этом сообщили в Единой диспетчерской службе. Жителей города просят сохранять спокойствие.

Взрывные работы по отбойке руды применяются часто, они будут организованы с применением современной технологии короткозамедленным способом с разделением на 2 ступени замедления. Такой метод снижает сейсмическое воздействие взрыва на здания и сооружения.