В Нижнем Тагиле 3 мая перекроют центральные улицы во время концерта «7Б» и Сергея Бобунца 

В Нижнем Тагиле будут перекрыты центральные улицы города из-за патриотического концерта. Напомним, бесплатный концерт всероссийского музыкально-патриотического марафона «Zа Россию» (12+) пройдёт 3 мая на сцене перед Нижнетагильским драматическим театром. Соответствующее постановление администрации города сегодня опубликовано на сайте мэрии.

На сцене выступят рок-группа «7Б», лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец и местный кавер-коллектив «Формат звука». Концерт начнётся в 17:00. С 15:00 будет остановлено движение автотранспорта:

по улице Пархоменко (на участке от проспекта Ленина до улицы Горошникова);

по проспекту Строителей (на участке от дома № 1а на улице Пархоменко до здания № 1 на проспекте Строителей).

В местах скопления людей будут установлены урны и биотуалеты. У здания администрации города с 00:00 2 мая до 12:00 4 мая будет запрещена парковка автомобилей.