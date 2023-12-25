В Нижнем Тагиле 29-летний парень пробил головой витрину точки общепита на Привокзальной площади 

На Привокзальной площади в Нижнем Тагиле мужчина разбил стеклопакет в одном из торговых павильонов. Прибывшие на место происшествия полицейские Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил оперативно установили личность преступника и задержали его.

Злоумышленником оказался 29-летний ранее судимый местный житель. По факту случившегося он пояснил стражам порядка, что пробил витрину головой из-за внезапно нахлынувшей злости и агрессии.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Собственник помещения уже оценил причинённый ущерб в 6,5 тысячи рублей.