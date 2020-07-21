В Нижнем Тагиле 27-летний мужчина выращивал марихуану в подвале своего дома

Полиция Нижнего Тагила задержала 27-летнего местного жителя по подозрению в выращивании и распространении наркотиков. Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», за молодым человеком оперативники установили слежку, однако тагильчанин был предельно осторожен, сбывая товар только проверенным знакомым. Но правоохранителям всё же удалось уличить мужчину в преступной деятельности, изъять вещественные доказательства и задержать наркосбытчика.

После задержания мужчины сыщики нашли в его доме пакетики с семенами конопли, на кухне в ящике дивана — мешки с высушенной травой, которую, по словам задержанного мужчины, он хранил для личного потребления. В коробке из-под спиртного полицейские обнаружили более 120 тысяч рублей, предположительно полученных от преступной деятельности.

«В дальнейшем при осмотре подвального помещения дома полицейские наткнулись на две комнаты, обшитые теплоизоляционным материалом, где, по всей видимости, хозяин дома и занимался культивированием запрещённых растений. Было видно, что к появлению сотрудников полиции мужчина тщательно готовился: он успел разобрать все установленные приспособления, а вот избавиться от улик времени не хватило. Многочисленные гофры, фильтр для очистки воздуха, мусор с остатками растений — всё находилось в мешках. Здесь же в коробке были собраны пластиковые ёмкости с удобрениями. Всего сотрудники полиции изъяли в доме более 350 граммов наркотического вещества каннабис, а по-простому — марихуаны», — рассказали в ведомстве.

Помимо этого, в машине задержанного оперативники обнаружили два пневматических пистолета и кастет. Их направили на исследование. По факту покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере следователями МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под домашним арестом.