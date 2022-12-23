В Нижнем Тагиле 24 декабря прогнозируются плюсовая температура, гололёд и сильный ветер

В Нижнем Тагиле 24 декабря прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления, сообщает ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». По данным метеорологов, в субботу в городе ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой мокрый снег и образование гололёда, температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до –5°C, а днём — от –2 до +3°C. Ветер преимущественно юго-западный со скоростью 4–9 м/с с порывами до 15–17 м/с.

В такую погоду, как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, велик риск возникновения ЧС, в том числе автомобильных заторов, ДТП, обрывов ЛЭП, аварий на системах ЖКХ. Высока вероятность задержки рейсов из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.

В связи с ухудшением дорожной обстановки МЧС просит граждан быть особенно бдительными на дорогах.