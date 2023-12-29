В Нижнем Тагиле 23% родителей хотят, чтобы на уроках труда их детей научили ремонтировать и шить одежду

В Нижнем Тагиле 23% родителей хотят, чтобы на уроках труда в школе их детей научили ремонтировать и шить одежду, следует из опроса сервиса SuperJob. В топ занятий на уроках труда вошли также кулинария, столярное дело, рукоделие, мелкий бытовой ремонт и работа с электроинструментом.

На вопрос о самых необходимых и полезных навыках и умениях, которые надо освоить в школе на уроках труда, большинство родителей младшеклассников и учеников среднего звена назвали кулинарию (22 и 26% соответственно). Родители старшеклассников считают, что их детям хорошо было бы освоить базовые навыки шитья и ремонта одежды (23%). А рукоделие и столярное дело занимают третье место среди пожеланий родителей учащихся 1–9-х классов.

Все родители сходятся в том, что нужно обучать подрастающее поколение работе с ручным и электроинструментом (отвёерткой, гаечным ключом, шуруповёртом, дрелью). Старшеклассников родители хотят научить слесарному делу, работе с электрооборудованием, вождению и автоделу.

19 декабря 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 сентября 2024 года будут введены уроки труда во всех школах страны.