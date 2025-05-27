В Нижнем Тагиле 215 детдомовцев получат ключи от собственных квартир

Глава министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов сегодня, 27 мая, провёл оценку качества и соблюдения сроков строительства жилых зданий для детей-сирот в Нижнем Тагиле на Вагонке и ГГМ. Как сообщает «Тагильский рабочий», осенью 2025 года 215 выпускников детских домов получат ключи от новых квартир.

С начала года в муниципалитетах Свердловской области было передано почти 600 квартир льготникам. В планах на 2025 год — передача 1200 квартир. Регион активно участвует в программах по обеспечению жильём граждан, имеющих право на льготы, и в этом году федеральный бюджет выделил 300 млн рублей.

Всего на эти цели в областном бюджете предусмотрено 4 млрд рублей. Григорий Сурганов проверил, насколько подрядчики соблюдают график строительства, и есть ли проблемы с качеством построенного жилья.

«Глава региона особое внимание уделяет строительству жилья для выпускников детских домов, поэтому сегодня по его поручению я побывал на трёх строящихся объектах. Степень их завершённости высока — в двух домах уже идёт финишная отделка. При распределении квартир решили применить дифференцированный подход. Есть квартиры большей площадью — их получат семьи с детьми и участники СВО», — цитирует издание Григория Сурганова.

Директор ГКУ СО «Фонд жилищного строительства» Оксана Вохминцева отметила, что квартиры в строящихся домах предназначены не только для жителей Нижнего Тагила, но и для выпускников детских домов из Верхней Туры, Верхнего Тагила, ЗАТО Свободный и соседних посёлков.