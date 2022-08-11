В Нижнем Тагиле 21-летнему иностранцу дали 9 лет тюрьмы за сбыт наркотиков

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор иностранному гражданину за незаконный оборот наркотических средств. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в декабре 2021 года 21-летний мигрант через мессенджер договорился с покупателями о незаконном сбыте наркотиков и был задержан полицейскими на одной из улиц города.

«По указанию сообщника мужчина забрал из трёх тайников героин массой не менее 57,9 грамма, часть расфасованного наркотика разместил в не менее 137 тайниках на территории Нижнего Тагила. При сокрытии одного из тайников мужчина был задержан полицией, наркотические средства изъяты», — рассказали АН «Между строк» в прокуратуре.

Ленинский районный суд признал наркодилера виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.