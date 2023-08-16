В Нижнем Тагиле 20-летняя студентка стала жертвой мошенников, установив на свой телефон хакерскую программу

По сообщению МУ МВД России «Нижнетагильское», на этой неделе жертвой мошенников стала 20-летняя тагильская студентка, которая установила на свой телефон приложение удалённого доступа. Девушке позвонил неизвестный, представился работником банка и сообщил, что к ним поступила заявка на смену абонентского номера в её личном кабинете. Так как девушка не совершала никаких операций, «сотрудник банка» убедил её установить приложение удалённого доступа и провести диагностику телефона, чтобы якобы пресечь действия злоумышленников.

В ходе разговора потерпевшая продиктовала неизвестному логин и пароль от своего личного кабинета и по рекомендации «представителя банка» дождалась окончания «диагностики» своего телефона. В процессе проведения мошеннических действий лжесотрудник банка всё время оставался на связи и комментировал все действия, а по завершении «диагностики» прекратил разговор.

Только на следующий день девушка зашла в мобильное приложение банка и обнаружила, что на неё оформлен кредит в сумме 87 290 рублей и денежные средства переведены на неизвестный счёт. Поняв, что она стала жертвой мошенника, тагильчанка удалила приложение и пришла в полицию.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» напоминают, что в последнее время в полицию всё чаще обращаются потерпевшие, которые, поддавшись на уговоры злоумышленников, действующих от имени сотрудников банков, устанавливают программы удалённого доступа, своими руками давая возможность мошенникам совершать переводы денежных средств. В полиции советую гражданам ни в коем случае не разглашать свои персональные данные, данные своей банковской карты, коды доступа и подтверждения, не устанавливать сторонние приложения и не выполнять никаких операций по инструкции неизвестных лиц по телефону. Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников.