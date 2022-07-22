В Нижнем Тагиле 196 водителей скрылись с мест ДТП с начала года

В Нижнем Тагиле за первые 6 месяцев 2022 года произошло 196 ДТП, в которых водители-виновники скрылись с места аварии. 147 из них удалось установить и привлечь к административной ответственности. В семи дорожно-транспортных происшествиях были пострадавшие, виновники инцидентов наказаны.

Последняя подобная авария произошла накануне, 21 июля. 35-летняя женщина на Mazda 6 не уступила дорогу ВАЗ-2112, допустила столкновение и уехала. Сотрудники ГИБДД установили личность автоледи. Выяснилось, что ранее по решению суда она уже была лишена прав на 12 месяцев по ст. 12.27 КоАП РФ.

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила водителям напоминают о том, что оставление места ДТП является административным правонарушением. За оставление места ДТП может грозить лишение прав от 1 года до 1,5 лет или административный арест до 15 суток.

Если ДТП случилось, водитель обязан остановить автомобиль, включить аварийную сигнализацию, выставить аварийный знак, не перемещать предметы, которые имеют отношение к происшествию.