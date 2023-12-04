В Нижнем Тагиле 19-летний студент в поисках интим-услуг отдал мошенникам 90 тысяч рублей

Накануне в Нижнем Тагиле 19-летний студент одного из местных колледжей в надежде провести время с проституткой лишился более 90 тысяч рублей, став жертвой онлайн-мошенников. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», пострадавший обратился с заявлением в полицию и рассказал о случившемся.

Студент объяснил полицейским, что в поисках интим-услуг нашёл тематический сайт, выбрал девушку и позвонил ей. Она сообщила ему адрес в районе Сухоложского посёлка, куда он и отправился на такси. По указанному адресу он увидел частный дом и снова связался по телефону с «сотрудницей». Та предложила оплатить услуги в размере 2 тысяч рублей переводом на карту. Затем нужно было перевести так называемый страховой взнос в размере 7600 рублей, который должны были вернуть после оказания услуги.

«Эти деньги молодой человек, не задумываясь, перевёл на указанный счёт и уже находился в предвкушении предстоящей встречи, когда девушка сообщила о произошедшей ошибке при переводе денег и необходимости перевода 15 200 рублей. Эта сумма также ушла по названному счёту. После этого тагильчанину сообщили о неких технических проблемах, соединив со “специалистом”, который порекомендовал снова перечислить указанную сумму. На этом “технические неполадки” не закончились, и следующий перевод составил уже 46 тысяч рублей. Поняв, что сумма переводов с кредитной карты перевалила за 90 тысяч, а выбранную девушку он так и не увидел, не говоря о том, чтобы получить желаемые услуги интимного характера, парень осознал, как ловко его развели мошенники», — отмечают в полиции.

По данному факту в отделе полиции № 18 МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).