В Нижнем Тагиле 18-летняя девушка-водитель сбила женщину на пешеходном переходе

В Нижнем Тагиле, накануне, в 20:00 у дома № 1 на улице Землячки на Тагилстрое произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина. По предварительным данным, 18-летняя девушка на Kia Ceed сбила 46-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в городской Госавтоинспекции. Пешеход получила травмы различной степени тяжести и была доставлена бригадой скорой помощи в Центральную городскую больницу № 4.

Как выяснилось позже, водитель имела стаж вождения всего шесть месяцев и ранее привлекалась к административной ответственности один раз за нарушение ПДД только в качестве пешехода. Она сообщила автоинспекторам, что заметила пешехода непосредственно перед столкновением и не успела принять меры для предотвращения ДТП.

Сотрудники Госавтоинспекции провели осмотр места аварии и автомобиля, а также проверили девушку на состояние алкогольного опьянения, результат оказался отрицательным. Кроме того, сотрудники дорожного надзора обнаружили снежные валы в зоне пешеходного перехода и снежный накат на проезжей части. В связи с этим Госавтоинспекция проведёт проверку и примет соответствующие меры в отношении ответственных за обслуживание данного участка дороги.

За непредоставление преимущества пешеходу в отношении девушки был составлен административный протокол по ст. 12.18 КоАП РФ, а также по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ за отсутствие полиса ОСАГО. В настоящее время ведётся административное расследование по факту ДТП, после завершения которого будет вынесено окончательное решение.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости снижать скорость при приближении к пешеходным переходам и быть готовыми к внезапному появлению людей на дороге. При сложных погодных условиях, таких как снегопад, низкая температура и плохая видимость, рекомендуется воздержаться от поездок, особенно если вы относитесь к категории начинающих водителей со стажем менее двух лет.

Пешеходы должны помнить, что переходить проезжую часть можно только после оценки дорожной ситуации и убедившись в том, что водители остановились.