В Нижнем Тагиле 18-летний водитель сбил 16-летнего подростка

4 ноября около 19:00 в Нижнем Тагиле у дома № 68 на улице Алтайской произошло ДТП с участием пешехода. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 ехал со стороны улицы Юности по улице Алтайской и сбил 16-летнего подростка, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Пешеход получил перелом плеча, сотрясение мозга и был госпитализирован в больницу. Пострадавший рассказал инспекторам ГИБДД, что он видел приближающийся автомобиль, но был уверен, что водитель уступит ему дорогу. По словам водителя, он не заметил переходящего дорогу подростка.

Стаж вождения виновника аварии составляет 1,5 месяца. За это время он не был замечен в нарушении ПДД, в момент аварии был трезв. Автоинспекторы составили административный материал по статье 12.18 КоАП РФ за непредставление преимущества в движении пешеходу и за неиспользование знака «начинающий водитель». Кроме этого, полицейские решили провести проверку автошколы, где молодой водитель проходил обучение.