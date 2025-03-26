В Нижнем Тагиле 18-летний водитель на незарегистрированной «девятке» сбил девушку на зебре

Вечером 25 марта в Нижнем Тагиле в районе дома № 20 на улице Юности произошло ДТП. По информации ГАИ, 18-летний водитель ВАЗ-21093 совершил наезд на 20-летнюю девушку-пешехода, которая переходила дорогу по зебре. Уточняется, что автомобиль двигался по улице Басова в сторону улицы Бобкова. Стаж вождения водителя составляет 6 месяцев. К административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

С места ДТП девушку госпитализировали в городскую больницу № 1. У пострадавшей диагностировали ушиб бедра, назначили лечение и отпустили домой.

«Сотрудниками дорожной полиции установлено, что водитель управлял незарегистрированным транспортным средством, имевшим технические неисправности. Также у молодого человека отсутствовал полис ОСАГО. Сотрудники дорожно-патрульной службы составили сразу 4 административных материала по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке), ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей), ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств) и ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения)», — сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Нижнего Тагила.

Водитель пояснил инспекторам, что в момент проезда пешеходного перехода его ослепило солнце, и девушку он не увидел. На момент инцидента молодой человек был трезв. По факту ДТП ведётся расследование, по окончании которого будет принято законное процессуальное решение.

На месте также работали сотрудники дорожного надзора, которые выявили неудовлетворительные дорожные условия: отсутствие разметки и отклонение крышки люка, расположенного неподалёку от места ДТП. Обслуживающей организации вынесено предписание на устранение недостатков.