В Нижнем Тагиле 18-летний грабитель сорвал с женщины золотую цепочку

37-летняя жительница Нижнего Тагила стала жертвой уличного грабителя. Неизвестный молодой человек сорвал с женщины золотую цепочку и скрылся, сообщает ИА «Все новости».

Инцидент случился в ночь на 9 августа рядом с круглосуточным магазином «Велес» по проспекту Строителей. У торговой точки находилась компания молодых людей, один из них сорвал с тагильчанки золотую цепочку с двумя крестиками в тот момент, когда потерпевшая проходила мимо. Жертва оценила ущерб в 35 тысяч рублей, рассказали ИА «Все новости» в пресс-группе МВД.

Сыщики задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний безработный житель Вагонки. В 2020 году он был осуждён за кражу денег с чужой карты, но отделался наказанием, не связанным с лишением свободы. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Молодой человек успел сдать похищенное в ломбард. Полицейские отдела № 16 установили точку сбыта и принимают меры к изъятию украшения.