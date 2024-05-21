В Нижнем Тагиле 18-летний аферист обманул любительницу iPhone

В субботу, 18 мая, в Линейный отдел МВД России на станции Нижний Тагил поступило заявление от матери 16-летней девушки. Женщина рассказала, что её дочь стала жертвой мошенника. Девушка в надежде приобрести подержанный iPhone через знакомых нашла продавца — 18-летнего тагильчанина. Через интернет они договорились о продаже телефона за 10 тысяч рублей.

Молодые люди встретились в одном из кафе на железнодорожном вокзале. После передачи продавцу денег девушка решила обратиться в ближайший салон сотовой связи, чтобы проверить работоспособность мобильного, а также убедиться, что телефон не украден. После проверки юноша, уже получивший деньги за устройство, попросил у девушки телефон, чтобы совершить звонок своей матери. Он отошёл в сторону, а потом вообще скрылся в неизвестном направлении.

Деньги на приобретение телефона девушка взяла у матери, которая была в курсе сделки, но поехать на встречу с продавцом не смогла ввиду возникших обстоятельств. Позже ей позвонила дочь и сообщила о случившемся. Вместе они обратились в полицию. Сотрудники ЛО МВД России на станции Нижний Тагил незамедлительно приняли меры к задержанию подозреваемого, выяснив его данные и возможное местонахождение.

18-летнего парня задержали в этот же день по месту жительства. Оперативники выяснили, что он неоднократно судим и в настоящее время находится под уголовно-исполнительным надзором за совершение преступления по статье 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью). Также установлено, что молодой человек ранее состоял на учете в ПДН за кражи, грабежи и мелкие хищения, которыми промышлял с 16 лет.

Задержанный признался в содеянном и пояснил оперативникам, что хотел нажиться, чтобы расплатиться с долгами по микрозаймам. В настоящее время в отношении тагильчанина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество).

Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.