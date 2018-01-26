В Нижнем Тагиле 18-летние студенты инсценировали ограбление

Накануне вечером к наряду ППС, дежурившему в центре города, обратилась за помощью 18-летняя тагильчанка. Девушка пояснила стражам порядка, что около дома № 84 по улице Горошникова неизвестный вырвал из её рук сумочку, в которой находился дорогостоящий сотовый телефон. Позже выяснилось, что похищенный iPhone стоимостью 60 тысяч рублей принадлежит молодому человеку, который решил продать его потерпевшей.

«Объявление о продаже юноша разместил в интернете и договорился о встрече с потенциальной покупательницей недалеко от гостиницы на набережной. Посмотрев телефон, девушка сказала, что её всё устраивает, и предложила хозяину гаджета дойти до банкомата в районе Театральной площади, чтобы она смогла снять денежные средства и расплатиться. Телефон девушка положила в свою сумочку, а по пути следования, который пролегал через дворы, злоумышленник похитил её сумку», — пояснили в полиции.

Сыщикам показалось подозрительным то, что девушка неохотно отвечала на вопросы полицейских и отказалась писать заявление. В ходе беседы потерпевшая призналась, что «грабитель», 18-летний студент местного колледжа, был её приятелем. Полицейские задержали его дома, где тот дожидался «ограбленную» ранее подругу. В квартире была обнаружена похищенная сумка и телефон.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабёж, совершённый группой лиц», которая предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.