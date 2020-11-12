В Нижнем Тагиле — 17 новых случаев коронавируса

В Нижнем Тагиле за сутки выявлено 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего на территории Свердловской области лабораторно подтверждено 314 случаев, сообщает областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Среди заболевших — жители Екатеринбурга (+172), Алапаевска, Арамильского городского округа, Артёмовского, Асбеста, Берёзовского, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Каменска-Уральского, Качканара, Кировграда, Камышлова, Кушвы, Нижнего Тагила (+17), Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, ЗАТО Свободный, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Сысертского и Туринского городских округов. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 39 690.

«Состояние 429 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 299 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 198 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 1677. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 318 человек. Общее число выписанных достигло 31 831. Зарегистрировано 9 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 865», — сказали в штабе.

В России за сутки выявлено 21 608 новых случаев коронавируса, зафиксировано 439 летальных исходов, полностью выздоровели 18 811 человек. Всего в стране зарегистрировано 1 858 568 случаев коронавируса в 85 регионах, 32 032 летальных исхода, выздоровели 1 388 168 человек.