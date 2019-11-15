В Нижнем Тагиле 17-летняя девушка выпала из окна, пытаясь напугать своего возлюбленного

Накануне, 14 ноября, на телефон оперативных служб поступило сообщение о том, что у дома № 37 по проспекту Мира на тротуаре лежит девушка. По информации АН «Между строк», 17-летняя местная жительница, находясь в гостях у друзей, поссорилась со своим молодым человеком и вылезла в окно, чтобы напугать возлюбленного. Не удержавшись на подоконнике второго этажа, девушка упала и получила перелом руки. Бригадой скорой помощи пострадавшая была доставлена в травмпункт.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» пояснили, что по данному факту проводится проверка, но следов криминала здесь пока не усматривается.