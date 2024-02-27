В Нижнем Тагиле 15-летний подросток выпал из окна многоэтажки 

26 февраля около 07:30 в Нижнем Тагиле на Черноисточинском шоссе, 1 был обнаружен труп 15-летнего Михаила (имя изменено. — Прим. ред.). Молодой человек выпал из окна 18-этажного дома, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».

«В 8 часов утра тело лежало под окнами дома. Сотрудники полиции всё вокруг оцепили. Женщина с девушкой стояли и так горько плакали, что даже сердце сжалось от сопереживания их горю», — рассказал подписчик паблику «Инцидент Нижний Тагил».

Знакомые, узнав о смерти друга, рассказали в комментариях, что погибший был из благополучной семьи, встречался с девушкой, с которой у него не было ссор и конфликтов. Некоторые выдвинули версию, что причиной смерти стало расстройство парасомнического спектра (лунатизм).

Руководитель театральной студии «Зеркало», где занимался Михаил, Алёна Галкина рассказала редакции АН «Между строк», что мальчик был по-настоящему светлым человеком, который очень любил жизнь, театр и свою семью.

«Михал был очень светлый ребёнок, очень думающий молодой мужчина. У него в жизни всё было хорошо. Накануне мы группой съездили в Екатеринбург смотреть спектакль в театре. Потом вместе с ребятами мы гуляли. Обратно возвращались они вместе с любимой девочкой, сидели как два ангелочка. Ничего плохого и травматического в его жизни не было. Перед трагедией мы обсуждали, что он будет читать живую классику, и на понедельник у нас было назначено индивидуальное занятие. Понимаете, человек был настроен на абсолютную жизнь. Он был лидер команды и звёздочка театра. Ушёл актёр», — рассказывает Алёна Галкина.

Сейчас делом занимается полиция и СК. На момент публикации в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области от комментариев отказались.