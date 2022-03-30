В Нижнем Тагиле 15-летний подросток пытался зарезать 16-летнего брата из-за сотового телефона

В ночь на 29 марта в квартире на улице Шевченко в Нижнем Тагиле произошла поножовщина между двумя братьями-подростками. Как сообщает «КП-Екатеринбург», в ходе ссоры 15-летний парень схватился за нож и ударил им старшего брата.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в в настоящее время по данному факту в отделе полиции № 18 проводится проверка.

«Подросток, причинивший травму старшему брату, состоял на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних за потребление токсичных веществ. В настоящее время по согласованию с учреждением здравоохранения он помещён в специализированное медицинское учреждение. Установлено, что между подростками произошёл словесный конфликт из-за сотового телефона, в результате которого 16-летний подросток получил колото-резаную рану брюшной полости. Сейчас он госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Данная семья хорошо известна сотрудникам полиции: мать подростков лишена родительских прав. Старший воспитывается в госучреждении, а младший проживает с отцом, который не раз привлекался к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей», — уточнили в полиции.

По факту травмы подростка будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления тяжести причинённого вреда его здоровью и принятия обоснованного процессуального решения.