В Нижнем Тагиле 14-летнюю девочку госпитализировали после столкновения легковушки и грузовика

Сегодня, 27 февраля, около 8 часов утра на улице Индустриальной произошло ДТП. 50-летний мужчина на автомобиле Lifan возле дома № 1б не справился с управлением и врезался в КамАЗ, который ехал по встречной полосе. В результате аварии пострадала 14-летняя девочка, которая сидела на переднем сиденье легкового авто. Её госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

«В ходе осмотра легкового автомобиля Lifan сотрудники ГИБДД выявили, что шины автомобиля не соответствуют нормам эксплуатации в зимний период. По данному факту водитель привлечён к административной ответственности», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.

В ведомстве также добавили, что владелец легковушки имеет стаж вождения 19 лет, за это время он 10 раз привлекался к административной ответственности. Грузовиком управлял 57-летний житель Екатеринбурга, опыт вождения которого составляет 33 года. Ранее за нарушение ПДД он привлекался всего 2 раза. Оба мужчины на момент аварии были трезвы.