В Нижнем Тагиле 14-летняя школьница спасла тонущую в пруду бездомную собаку

Восьмиклассница Яна из Нижнего Тагила оказалась в центре внимания после того, как спасла бездомную собаку из пруда в Парке культуры на Тагилстрое. Пост благодарности появился сначала в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте» от очевидцев произошедшего, а затем историю подхватили местные СМИ. Мама юной героини Светлана рассказала АН «Между строк», что не удивилась произошедшему.

Яна учится в школе № 49, ей всего 14 лет. Днём 5 марта она возвращалась домой с прогулки со своим питомцем Малышом, тогда она и увидела, как собака провалилась под лёд недалеко от берега, но выбраться самостоятельно у неё не получалось. По словам мамы, возле водоёма скопились люди и снимали происходящее на телефоны, школьница была единственной, кто решил помочь животному.

«Она рассказала, что пёс уже обессиленно барахтался, пытался зацепиться за лёд, но не мог. Мне кажется, она даже отчёт своим действиям не отдавала, просто кинулась и вытащила его. Как только его достали из воды, он сразу убежал, возможно из-за стресса. Я даже не удивилась, что она так поступила, потому что это в её стиле. Она всех собак на Тагилстрое знает, за всеми ухаживает, подкармливает, ищет хозяев, пристраивает», — рассказывает мама Яны.

Как рассказывает Светлана, проявлять любовь и сострадание к бездомным животным Яна начала ещё в детстве. Сначала принесла домой котёнка с улицы, затем ухаживала за брошенными щенятами и одного из них решила забрать себе.

«У нас на тот момент три кота было, поэтому я всё не решалась на собаку. Потом он пропал, пять дней она ходила по Смычке его искала, круги наматывала. Ей какая-то женщина сказала, что его отлов забрал, — вспоминает тагильчанка. — Я тогда все отловы обзвонила, которые есть у нас в Свердловской области, узнала, что он в Артёмовском. Вот я в этот же вечер поехала туда. Потом мы вместе с ней оттуда 8 собак увозили, потому что от них оставались уже одни кости, настолько они были голодные».

Мама поддерживает желание дочери помогать собакам и кошкам, которые остались на улице, отмечает, что в детстве также хотела всех спасти. Но всё же очень переживает, что однажды Яна может наткнуться на агрессивных животных. Так, недавно по пути в школу на неё напала стая бездомных собак и укусила за руку. Однако даже после этого тагильчанка не перестала заботиться об уличных четвероногих.