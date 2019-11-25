В Нижнем Тагиле 14-летняя девочка попала под колёса иномарки из-за наушников

Накануне вечером в Дзержинском районе Нижнего Тагила Toyota сбила 14-летнюю девочку. Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД, девочка переходила дорогу в неположенном месте в наушниках и не заметила приближающуюся иномарку — 28-летний водитель ехал со стороны улицы Энтузиастов в сторону улицы Коминтерна. После удара девочку госпитализировали в больницу с переломом ноги, ушибом головного мозга и тупой травмой живота.

Напомним, в начале ноября 14-летний мальчик попал под колёса иномарки, когда переходил дорогу на красный сигнал светофора.