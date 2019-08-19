В Нижнем Тагиле 13-летняя девочка серьёзно нарушила ПДД и попала в больницу  

В минувшее воскресенье, 18 августа, в Нижнем Тагиле на Ленинградском проспекте произошло ДТП, в котором пострадала 13-летняя девочка. Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД, около 20:00 у дома № 30б 22-летний водитель Lada Granta сбил пешехода.

«В ходе опроса участников происшествия и очевидцев, а также просмотра видеозаписи установлено, что девочка начала переходить проезжую часть дороги в неустановленном месте, прошла три полосы для движения транспортных средств, а потом начала возвращаться обратно. Водитель не ожидал, что ребёнок резко сменит направление», — пояснили в дорожной полиции.

В результате столкновения девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и была госпитализирована в ДЦГБ. На момент ДТП водитель был трезв.