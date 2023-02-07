В Нижнем Тагиле 13 февраля в центре «Мой бизнес» состоится встреча с уполномоченным по защите прав предпринимателей Свердловской области

13 февраля в центре «Мой бизнес» состоится встреча уполномоченного по защите прав предпринимателей Свердловской области Елены Николаевны Артюх с предпринимателями Нижнего Тагила. Начало в 10:30.

Мероприятие откроет презентация выставки «Наследие выдающихся предпринимателей России и Урала». Выставка представлена именами крупнейших промышленников дореволюционного Урала: Акинфием Демидовым и Максимом Походяшиным.

Посетители выставки смогут познакомиться с историей дореволюционной предпринимательской деятельности на Урале, узнать о славных делах предшественников, которые развивали экономику региона, участвовали в общественной жизни городов Среднего Урала и занимались благотворительностью. Подробнее о выставке на сайте www.выставка-наследия.рф.

С 11.00 до 12.00 состоится общая встреча уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елены Николаевны Артюх и представителя Управления ФНС России по Свердловской области с субъектами предпринимательской деятельности, на которой будут освещены вопросы о деятельности уполномоченного по защите прав и законных интересов предпринимателей, вопросы единого налогового платежа. Предварительная регистрация для участия во встрече не требуется.

С 12.00 до 13.00 запланирован личный приём предпринимателей, который проведут Артюх Елена Николаевна совместно с первым заместителем главы администрации Нижнего Тагила Вячеславом Алексеевичем Горячкиным.

Приём субъектов предпринимательской деятельности осуществляется по вопросам защиты их прав и законных интересов, которые были нарушены на территории Свердловской области органами публичной власти или их должностными лицами.

Предварительная запись на приём обязательна и осуществляется по телефону: 8 (343) 223-62-74. Для записи необходимо сообщить: наименование организации, фамилию, имя, отчество, контактный номер телефона, тему или вопрос.

Уважаемые предприниматели, приглашаем Вас принять участие во встрече и подготовить свои вопросы заранее.