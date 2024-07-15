В Нижнем Тагил и ГГО сотрудники ГИБДД ловили пьяных водителей

В эти выходные с 12 по 14 июля в Нижнем Тагиле и ГГО сотрудники Госавтоинспекции провели рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД среди всех автовладельцев и нетрезвых водителей, лишенных права управления и не имеющих водительского удостоверения.

В течение трёх дней полиция выявила 23 грубых нарушения ПДД, сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды городской ГИБДД. Из общего количества правонарушений 10 водителей управляло транспортными средствами не имея водительского удостоверения (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ); 3 водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ); 8 водителей управляло автомобилем в нетрезвом виде (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ); 2 пьяных водителя управляли транспортом, будучи подвергнутым административному наказанию за езду в нетрезвом виде (ст. 264.1 УК РФ).

Так, 14 июля, в воскресенье ночью в Тагилстроевском районе инспекторы остановили пьяного 49-летнего водителя автомобиля Haval M6. В результате проверки выяснилось, что мужчина уже лишён водительских прав за езду в нетрезвом виде.

«Автоинспекторы освидетельствовали водителя на состояние опьянения. Результат составил 1,670 мг/л. В отношении мужчины составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами) после чего мужчина доставлен в ОП № 19 МУ МВД России “Нижнетагильское” т. к. в действиях водителя усматривались признаки уголовного деяния, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, а автомобиль был помещён на специализированную стоянку», —пояснили в ведомстве.

Отметим, что в соответствии с частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ, водителю, который управлял транспортным средством в состоянии опьянения, предназначена мера наказания в виде лишения прав на срок от 18 до 24 месяцев с наложением административного наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. При повторном нарушении возбуждается уголовное дело по статье 264.1 УК РФ, где по решению суда предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 200 000 до 300 000 рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо принудительным работам до 2 лет, а также лишение свободы на срок до 2 лет.