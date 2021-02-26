В Нижнем Новгороде в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшие (ВИДЕО)

В Нижнем Новгороде в пристройке к девятиэтажному жилому дому на Мещерском бульваре произошёл взрыв бытового газа, сообщает местное издание «НН.ру».

В результате взрыва пострадал один человек, ещё двое могут находиться под завалами. Возбуждено уголовное дело.

По данным ТАСС, на месте взрыва начался пожар, жильцов эвакуировали. По словам очевидцев, на месте взрыва находилось кафе. Под завалами могут находиться двое его сотрудников.

Взрывной волной выбило окна и задело припаркованные рядом автомобили. Движение по Мещерскому бульвару перекрыто. На месте находятся спасатели.