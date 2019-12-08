В Нижнем Новгороде в момент ДТП автомобиль отбросило на группу идущих по тротуару школьников

В Нижнем Новгороде произошло столкновение четырёх автомобилей, после чего одну из машин отбросило на тротуар, где она влетела в группу школьников. Пострадали одиннадцать пешеходов, из которых девять — дети.

Как пишет ТАСС, подростки в сопровождении взрослых шли в театр. В результате происшествия пострадали девять детей и двое взрослых, одна женщина умерла в больнице от полученных травм. По данным Mash, погибшая — педагог, сопровождавшая школьников.

Источник издания также сообщил, что ДТП спровоцировал сын экс-замначальника областного ГУВД Александра Пильганова: он выехал на встречную полосу движения на отцовском внедорожнике Toyota и столкнулся с автомобилем Audi, который отбросило на тротуар. 43-летний Виктор Пильганов отказался пройти медосвидетельствование. Возбуждено уголовное дело за нарушение лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В СК сообщили, что задержан подозреваемый по делу.