В Нижнем Новгороде в момент ДТП автомобиль отбросило на группу идущих по тротуару школьников

В Нижнем Новгороде произошло столкновение четырёх автомобилей, после чего одну из машин отбросило на тротуар, где она влетела в группу школьников. Пострадали одиннадцать пешеходов, из которых девять — дети.
Как пишет ТАСС, подростки в сопровождении взрослых шли в театр. В результате происшествия пострадали девять детей и двое взрослых, одна женщина умерла в больнице от полученных травм. По данным Mash, погибшая — педагог, сопровождавшая школьников.
Источник издания также сообщил, что ДТП спровоцировал сын экс-замначальника областного ГУВД Александра Пильганова: он выехал на встречную полосу движения на отцовском внедорожнике Toyota и столкнулся с автомобилем Audi, который отбросило на тротуар. 43-летний Виктор Пильганов отказался пройти медосвидетельствование. Возбуждено уголовное дело за нарушение лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
В СК сообщили, что задержан подозреваемый по делу.
«Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области в ходе расследования уголовного дела по факту ДТП, в результате которого погибла женщина и пострадали девять школьников, в качестве подозреваемого в порядке ст. 91 и 92 УПК РФ задержан 43-летний гражданин», — говорится в официальном сообщении СУ СКР по Нижегородской области.