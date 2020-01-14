В Нижнем Новгороде суд ликвидировал детский фонд, направивший 45 млн рублей пожертвований на ремонт храма

Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода ликвидировал фонд помощи детям «Улыбка ребёнка», который потратил более 45 миллионов рублей пожертвований на восстановление храма, сообщается на сайте суда.

С иском в суд обратился Минюст. Согласно документам суда, фонд ликвидирован из-за того, что осуществлял деятельность, не соответствующую уставу и целям создания: в ходе проверки выяснилось, что «Улыбка ребёнка» заключала договоры добровольных пожертвований с приходом церкви в честь Преображения Господня. В решении суда говорится, что фонд потратил деньги на ремонт храма, оборудование класса для лекций по духовному развитию и закупку литературы. Деньги передавались, в частности, для восстановления Спасо-Преображенского храма и часовни в честь Архангела Михаила.

Отмечается, что фонд решил обжаловать решение суда. Издание «В городе N» напоминает, что фонд был создан в Нижнем Новгороде в 2010 году Александром Ильиным. Согласно уставу, организация занимается защитой детей-сирот, детей с инвалидностью, детей из малообеспеченных семей и находящихся в трудных жизненных обстоятельствах.