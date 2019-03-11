В Нижнем Новгороде пришедшим на Масленицу кидали блины с балкона (ВИДЕО)

Во время празднования последнего дня Масленицы в Нижнем Новгороде гостям стали кидать блины со второго этажа, пишет NN.ru.

Сотрудник архитектурно-этнографического музея-заповедника «Щелоковский хутор» Максим Олюнин, где проходило мероприятие, рассказал, что это «очень распространённый и архаичный обряд».

«Блины бросали из саней, с крыш, из окон. А ещё — забрасывали на высокие крыши и ветви деревьев. Это сродни с забрасыванием обрядовой выпечки на Благовещение и вообще весенние праздники», — заметил Максим Олюнин.

В отличие от местных жителей, пользователи Сети негативно восприняли такой вариант раздачи блинов.

«Раньше с лопаты кормили, а теперь с крыши мечут. Совсем с ума посходили! Как собакам!» — приводит один из комментариев телеканал РЕН ТВ.

Также кидание блинов назвали дикостью и унижением людей.

В 2018 году городе Ставрополе состоялись традиционные масленичные гуляния, в ходе которых жителей города угощали блинами с лопаты.