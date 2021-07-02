В Нижнем Новгороде при взрыве газа в жилом доме пострадали три человека

Сегодня в Нижнем Новгороде произошёл взрыв газа в трёхэтажном жилом доме. В результате происшествия трое человек госпитализированы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС.

По данным МЧС региона, взрыв прогремел около 7 утра. Разрушены межэтажные перекрытия и перегородки, выбиты стёкла. Всего эвакуирован 61 человек, в том числе 9 детей. По предварительной информации, людей под завалами больше нет. Для жителей дома власти развернули в школе пункт временного размещения.

По словам очевидцев, накануне владелец квартиры, в которой произошёл взрыв, принёс газовый баллон и начал его разбирать.

Сейчас на месте работают энергетики, представители сетевых компаний, МЧС, полиция. Также на место происшествия выехали следователи следственного управления Следственного комитета по Нижегородской области.