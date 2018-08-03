В Нижнем Новгороде чиновники разрешили дарить им подарки в 13 раз дороже, чем позволяет Минтруд

Администрация Нижнего Новгорода увеличила стоимость подарка, который муниципальный служащий может принять во время исполнения должностных обязанностей, с 3 до 40 тысяч рублей, пишет Znak.com. Внесённые в распоряжение № 238-р изменения подписаны главой города Владимиром Пановым.

«Внести в пункт 15 Положения о порядке сообщения муниципальными служащими о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации, утверждённого распоряжением, изменение, заменив слова "три тысячи рублей" словами "сорок тысяч рублей"», — указано в распоряжении.

Принятые чиновниками Нижнего Новгорода изменения противоречат запрету Министерства труда, который даёт госслужащим права получать подарки максимальной стоимостью три тысячи рублей. Однако даже в таком случае чиновник обязан уведомлять обо всех случаях получения подарков.

Презенты дороже трёх тысяч рублей становятся собственностью РФ, субъектов РФ и муниципальных образований, а чиновники могут ими воспользоваться, только если выкупят.