В Нижегородской области женщина насмерть разбилась на тюбинге

В городе Павлово Нижегородской области 26-летняя девушка получила смертельную травму, катаясь на тюбинге. По факту инцидента проводится проверка, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По предварительным данным, 1 января 2020 года компания молодых людей пришла покататься на тюбинге в одном из оврагов около Павлово. При спуске со склона женщина выпала из тюбинга и ударилась головой. Пострадавшая была госпитализирована, 5 января она скончалась.

«Место, где каталась погибшая, не оборудовано для спуска и катания на тюбингах. В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении СУСК.

У погибшей остались двое детей — девочки в возрасте двух и пяти лет.