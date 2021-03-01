В Нижегородской области в собственном доме убита семья — трое взрослых и ребёнок

В Нижегородской области СКР расследует дело об убийстве семьи из четырёх человек (пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц»), пишет «Интерфакс».

Убийство произошло днём 28 февраля в посёлке Кудьма Приокского района Нижнего Новгорода. В частном доме обнаружены тела пятилетнего мальчика, его 41-летней матери, а также родителей женщины 64 и 63 лет.

«На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления СК России, производя его детальный осмотр. При осмотре тел погибших следователи СК обнаружили признаки насильственной смерти», — говорится в сообщении.

Сейчас следователи проводят экспертизы, опрашивают свидетелей и изымают доказательства.

В пресс-службе УМВД по Владимирской области сообщили, что двое подозреваемых в убийстве семьи задержаны сотрудниками ГИБДД на территории региона.

Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления СК России по Нижегородской области.